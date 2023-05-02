Африканцы с георгиевскими лентами поют «Катюшу» – россия провела «Бессмертный полк» в Конго

https://racurs.ua/n182604-afrikancy-s-georgievskimi-lentami-pout-katushu-rossiya-provela-bessmertnyy-polk-v-kongo.html

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Африканці з георгіївськими стрічками співають «Катюшу» — росія знайшла безпечне місце для «безсмертного полку» — у Конго.

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Посольство російської федерації організувало акцію в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі. «Першого травня в ДР Конго посольство втретє організувало акцію «Безсмертний полк».

Близько сотні людей пройшли маршем вулицями Кіншаси, включно з особовим складом, співвітчизниками, російськими військовими спостерігачами та поліцейськими стабілізаційної місії ООН у ДРК та конголезькими прихильниками росії, — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що цього року з міркувань безпеки від подібного маршу в Москві вирішили відмовитися.

До речі, у Саратові в Росії вирішили замість параду на 9 травня провести концерт під вікнами ветеранів, повідомив губернатор Бусаргін.

Раніше парад з «міркувань безпеки» скасували в Курській, Бєлгородській, Орловській та Псковській областях, а також в окупованому Криму. Також ходів «Безсмертного полку» не буде у всій росії.