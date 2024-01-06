Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю. Фото: Сергей Лысак

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Обстріл міста Нікополь у Дніпропетровській області вранці 6 січня здійснила російська армія.

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Обстріл ворог вів із артилерії. Внаслідок збройної агресії загинув 45-річний чоловік. Поранення дістали двоє осіб — 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок артилерійського удару в місті пошкоджені 13 приватних будинків та шість господарських споруд. Уламки російських снарядів зачепили кілька автомобілів, лінії електропередач, газогін.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 6 січня російська окупаційна армія обстріляла Тягинську громаду Херсонської області. Ворожі снаряди знищили модульні будинки для вимушених переселенців, будівлю сільської ради, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.