Верховный суд США решит судьбу Дональда Трампа на выборах. Фото:

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Ракурс

Верховний суд Сполучених Штатів Америки погодився розглянути апеляцію Дональда Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо.

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У п’ятницю, 5 січня, найвищий американський суд заявив, що розгляне питання дискваліфікації екс-президента з внутрішньопартійних виборів (праймериз) Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в «повстанні чи заколоті». Судді Верховного суду визнали необхідність швидкого ухвалення рішення, тож дебати у справі відбудуться 8 лютого. Про це повідомило агентство АР.

Зазначається, що рішення Верховного суду може бути ухвалене до 5 березня, коли відбудеться так званий супервівторок. На цей день запланована найбільша кількість праймериз у Сполучених Штатах.

За інформацією ЗМІ, Верховний суд вперше розглядатиме значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції. Цю поправку ухвалили після американської Громадянської війни та майже не застосовували. Ця поправка забороняє посадовцям, які «брали участь у повстанні чи заколоті», обіймати державні посади США.

Нагадаємо, у грудні Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у виборах президента 2024 року на території штату. Причиною цьому став штурм Капітолію 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа захопили Конгрес США.

Джерело: АР