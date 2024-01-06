Ракурсhttps://racurs.ua/
российская федерация готовит наступление на Купянск. Карта: ISW
Армия рф готовится захватить Купянск в ближайшие недели — ISWhttps://racurs.ua/n191084-armiya-rf-gotovitsya-zahvatit-kupyansk-v-blijayshie-nedeli-isw.htmlРакурс
Захопити Куп’янськ у Харківській області найближчими тижнями планують російські окупанти.
.
Армія рф може активізувати штурми на Куп’янському напрямку та накопичити в цьому районі необхідне за кількістю угруповання сил. Однак зараз у росії недостатньо сил на цій ділянці для масштабного наступу. Ворог має сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку з наміром досягти територіальних здобутків. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.
Експерти посилаються у своїх висновках на заяви офіційних представників України про те, що цієї зими росіяни хочуть захопити Куп’янськ та Борову. В ISW вважають, що окупація цих міст, ймовірно, змусила б українські Сили оборони відійти від східного берега річки Оскіл у Харківській області. Такий перебіг подій створив би для росіян умови для майбутніх наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Однак американські фахівці наголосили, що наразі окупаційна армія не змогла накопичити достатньо сил у Бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій у північних чи північно-східних районах Харківщини.
Нагадаємо, 5 січня британське видання The Telegraph поінформувало, що Україна незабаром готується до наступу росії в області через посилення ударів. Можливою датою у виданні називають 15 січня, а наступ може статися на Харків.
Керівник Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що на різних напрямках фронту на Харківщині наразі не фіксують скупчення російських військ.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...