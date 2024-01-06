російська федерація готує наступ на Куп'янськ. Карта: ISW

https://racurs.ua/ua/n191084-armiya-rf-gotuietsya-zahopyty-kup-yansk-u-nayblyjchi-tyjni-isw.html

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Захопити Куп’янськ у Харківській області найближчими тижнями планують російські окупанти.

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Армія рф може активізувати штурми на Куп’янському напрямку та накопичити в цьому районі необхідне за кількістю угруповання сил. Однак зараз у росії недостатньо сил на цій ділянці для масштабного наступу. Ворог має сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку з наміром досягти територіальних здобутків. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Експерти посилаються у своїх висновках на заяви офіційних представників України про те, що цієї зими росіяни хочуть захопити Куп’янськ та Борову. В ISW вважають, що окупація цих міст, ймовірно, змусила б українські Сили оборони відійти від східного берега річки Оскіл у Харківській області. Такий перебіг подій створив би для росіян умови для майбутніх наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Однак американські фахівці наголосили, що наразі окупаційна армія не змогла накопичити достатньо сил у Бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій у північних чи північно-східних районах Харківщини.

Нагадаємо, 5 січня британське видання The Telegraph поінформувало, що Україна незабаром готується до наступу росії в області через посилення ударів. Можливою датою у виданні називають 15 січня, а наступ може статися на Харків.

Керівник Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що на різних напрямках фронту на Харківщині наразі не фіксують скупчення російських військ.