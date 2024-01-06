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В США предупредили, что вскоре не смогут поставлять Украине ракеты для комплексов Patriot
В США предупредили, что вскоре не смогут поставлять Украине ракеты для комплексов Patriothttps://racurs.ua/n191090-v-ssha-predupredili-chto-vskore-ne-smogut-postavlyat-ukraine-rakety-dlya-kompleksov-patriot.htmlРакурс
У США попередили, що невдовзі не зможуть поставляти Україні ракети для комплексів Patriot.
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The New York Times нагадує, що вартість однієї ракети коливається від двох до чотирьох мільйонів доларів. З усіх систем і комплексів ППО, які Україна отримала від союзників, лише Patriot здатен збивати балістичні ракети.
За словами співрозмовників видання, зараз командири мобільних груп «намагаються планувати майбутнє, не знаючи, яке озброєння буде в їхньому розпорядженні».
Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам. Але якщо партнери відвернуться від нас, ми повернемося до ситуації початку війни, коли люди просто не виходили з укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни, — зазначає командир батареї «Петріота» на ім’я Володимир.
Робота українських сил протиповітряної оборони «увійшла в історію». Україні під час масованої атаки на Київ 2 січня 2024 року вдалося збити 10 російських ракет «Кинджал». Про це заявив колишній верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав в інтерв’ю Voice of America.
Нагадаємо, що у США не встигли до Нового року проголосувати за пакет допомоги України на 2024 рік у розмірі 61 млрд дол. Йдеться про фінансові ресурс та військову допомогу. Пентагон заявив на початку 2024 року, що вичерпав можливості надання пакетів військової допомоги.
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