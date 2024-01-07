Подозрительные дроны постоянно шпионят за объектами бундесвера

https://racurs.ua/n191115-podozritelnye-drony-postoyanno-shpionyat-za-obektami-bundesvera.html

Ракурс

Над об'єктами бундесверу регулярно помічають підозрілі дрони, проте досі жоден із них перехоплений не був.

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Державний секретар міністра оборони країни Нільс Хілмер був змушений визнати це перед членами парламенту ФРН:

Поки що нам не вдалося заарештувати жодного безпілотника, як і їхніх пілотів.

Підозрілі безпілотники помічають над військовими полігонами та казармами у Німеччині щотижня, армія вже давно знає про цю проблему. У жовтні 2022 року генерал Карстен Бройєр, який на той час керував територіальним командуванням, повідомив про появу дронів.

Особливо це стосувалося місць, де бундесвер навчає українських військових.

У терміновому порядку Бройєр наказав навчити військову поліцію використанню «глушилки» HP 47. Вона може перехоплювати сигнал і садити БПЛА, хоча ефективність HP 47 ще була досить вивчена.

Незабаром після цього Бройєра було підвищено до генерального інспектора бундесверу, але в плані захисту від безпілотників нічого не сталося.

Експерт із питань оборони Маркус Фабер розповів BILD:

Над військовим полігоном Кліц, де бундесвер навчає українців на Leo-1, регулярно зауважують безпілотники. На інших базах кілька безпілотників іноді входять у повітряний простір одночасно. Це чітко організовано і свідчить про росію.

Бундесвер також припускає, що за польотами цих дронів стоїть рф, але довести це не можна, оскільки не вдалося знищити чи посадити жодного безпілотника.

15 листопада 2023 року бундесвер заснував оперативну групу боротьби з незаконними польотами БПЛА. Її головою став бригадний генерал Вольфганг Йордан із командування сухопутних військ. Проте за ці два місяці відчутних результатів, схоже, ще немає.