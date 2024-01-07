Коррупция в армии Китая останавливает Си Цзиньпина – Bloomberg

https://racurs.ua/n191118-korrupciya-v-armii-kitaya-ostanavlivaet-si-czinpina-bloomberg.html

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Розвідка США зʼясувала масштаби корупції в армію Китаю.

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Про це пише Bloomberg. Це підірвало зусилля Сі Цзіньпіна з модернізації Збройних сил і поставило під сумнів здатність КНР вести війну. На цьому тлі Сі Цзіньпін проводить у війську чистку.

Один із проявів корупції — це наповнені водою замість пального ракети та великі поля ракетних шахт, які не здатні ефективно запускати ракети через несправні кришки.

За останні шість місяців розслідування було викрито більше десятка високопоставлених чиновників оборони.

В армії Китаю відбулися найбільші в сучасній історії чистки, під які, вочевидь, потрапив і міністр оборони Лі Шанфу, який перебував на цій посаді лише сім місяців.

Зокрема, перевірки у Ракетних силах Китаю, які мали б відігравати ключову роль у вторгненні на Тайвань, виявили, що частина ракет замість палива наповнена водою, а полігони ракетних шахт не функціонують належним чином.

Джерела журналістів у розвідці вважають, що усунення з посад топвійськових не послабило китайського лідера Сі Цзіньпіна, він серйозно налаштований на покращення дисципліни, усунення корупції і довгострокову підготовку китайської армії до бойових дій.

Журналісти припускають, що Сі взявся за боротьбу із корупцією в армії після того, як росія не змогла досягнути швидких результатів в Україні, зокрема, через тотальну корумпованість власної армії. Китай готується до війни.

У новорічному зверненні Сі Цзіньпін заявив, що «воззʼєднання» КНР з Тайванем неминуче, а президенту США Джо Байдену обіцяв приєднувати острів нібито мирним шляхом. Американська розвідка вважає, що Сі наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення Тайваню до 2027 року.