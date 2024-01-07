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Ракурс
Украинцы продолжают вкладываться в валюту

Украинцы продолжают вкладываться в валюту

7 янв 2024, 12:19
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Нацбанк продав 789,5 млн доларів на міжбанківському валютному ринку у перший тиждень 2024 року.


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За даними НБУ, протягом цього ж періоду (1−5 січня) куплено було лише 0,2 млн доларів.

Попит на валюту зріс наприкінці 2023 року і продовжує зберігатися, але за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, це сезонне явище, а гривня наразі є міцнішою, ніж у IV кварталі 2022 року.

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила 1,026 млрд дол. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила 1,523 млрд дол.

Утім, міжнародні резерви України зросли вперше з вересня до 40,507 млрд дол. Такі дані на початок року опублікували на сайті Нацбанку.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці 2023 року гривня послабилася. Через рекордні видатки бюджету в грудні збільшився попит на валюту. Крім того, традиційно наприкінці року населення скуповувало валюту.

Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов’язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги. Бойові дії в Україні не припиняються й це зумовлює потребу у фінансуванні.

Источник: Ракурс


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