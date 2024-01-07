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Ракурс
Патрульные спасли жизнь водителю фуры, которому стало плохо за рулем

Патрульные спасли жизнь водителю фуры, потеряшевшемо сознание за рулем (ВИДЕО)

7 янв 2024, 12:09
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Співробітники дорожньої станції патрульної поліції міста Сарни у Рівненській області врятували життя водію вантажівки, якому стало зле за кермом.


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Патрульні Віталій Лукша, Олександр Романцов та Олексій Субота помітили вантажівку, яка раптово змінила рух. Опісля DAF збив дорожній знак, проїхав газоном та зупинився, врізавшись у бетонну інсталяцію, повідомили у Національній поліції України 7 січня.

Поліцейські підбігли до водія, побачили, що чоловік був непритомним. Швидко вимкнули двигун, поставили авто на стоянкове гальмо, дістали водія з автомобіля та оперативно почали проводити серцево-легеневу реанімацію.

Згодом прибули медики. Керманича перемістили у швидку, один з патрульних також поїхав з ними — продовжував допомагати реанімувати потерпілого.

Источник: Ракурс


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