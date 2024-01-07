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Патрульные спасли жизнь водителю фуры, которому стало плохо за рулем
Патрульные спасли жизнь водителю фуры, потеряшевшемо сознание за рулем (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191116-patrulnye-spasli-jizn-voditelu-fury-poteryashevshemo-soznanie-za-rulem-video.htmlРакурс
Співробітники дорожньої станції патрульної поліції міста Сарни у Рівненській області врятували життя водію вантажівки, якому стало зле за кермом.
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Патрульні Віталій Лукша, Олександр Романцов та Олексій Субота помітили вантажівку, яка раптово змінила рух. Опісля DAF збив дорожній знак, проїхав газоном та зупинився, врізавшись у бетонну інсталяцію, повідомили у Національній поліції України 7 січня.
Поліцейські підбігли до водія, побачили, що чоловік був непритомним. Швидко вимкнули двигун, поставили авто на стоянкове гальмо, дістали водія з автомобіля та оперативно почали проводити серцево-легеневу реанімацію.
Згодом прибули медики. Керманича перемістили у швидку, один з патрульних також поїхав з ними — продовжував допомагати реанімувати потерпілого.
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