Банкиры раскрыли причины ослабления курса гривны в канун праздников. Фото:

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Причини падіння курсу гривні напередодні різдвяних та новорічних свят пояснили в Національному банку України.

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Наприкінці минулого року гривня послабилася через сезонні чинники — через рекордні видатки бюджету в грудні збільшився попит на валюту. Крім того, традиційно наприкінці року населення скуповувало валюту. Про це 5 січня заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає прес-служба регулятора.

Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов’язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги. Бойові дії в Україні не припиняються й це зумовлює потребу у фінансуванні.

В НБУ наголосили, що регуляторне розглядає можливість повернення до фіксованого курсу гривні, але й надалі згладжуватиме надмірні коливання на валютному ринку. Зараз Нацбанк поступово збільшує амплітуду курсових коливань і ці коливання є дещо більшими, ніж були у жовтні минулого року. Однак загрози вони не становлять. Більше того, курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року Національний банк України скасував всі обмеження на продаж готівкової валюти населенню. Банкіри вважали, що це дозволить мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами, що згодом підвищить стійкість валютного ринку.