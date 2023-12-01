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Банки з 1 грудня можуть продавати готівкову валюту населенню без обмежень
Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти — суть змінhttps://racurs.ua/ua/n189890-nacbank-skasuvav-usi-obmejennya-na-prodaj-gotivkovoyi-valuty-sut-zmin.htmlРакурс
Українські банки з 1 грудня можуть продавати готівкову валюту населенню без обмежень.
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Нацбанк скасовує всі обмеження на продаж готівкової валюти населенню. Це дозволить мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами, що згодом підвищить стійкість валютного ринку, вважають у регуляторі.
Ми ретельно зважуємо баланс ризиків та користі, додатного внеску в посилення обороноздатності країни, відновлення економіки та збереження макрофінансової стабільності, вивчаємо нагальні потреби громадян. Коли бачимо простір для рішень — ми ухвалюємо їх, дотримуючись нашої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, — написав з цього приводу голова правління НБУ Андрій Пишний.
Пом’якшення, а також інші уточнюючі зміни унесені постановою правління НБУ від 30 листопада 2023 року № 155 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Вона стала чинною з 1 грудня 2023 року.
Основні положення цієї постанови такі:
- НБУ дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних зі здійсненням таких операцій.
- Передбачено можливість використання ЕКА акредитивної форми розрахунків.
- Розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, уключаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України. До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування / реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід'ємною частиною.
- Дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.
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