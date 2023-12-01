Банки с 1 декабря могут продавать наличную валюту населению без ограничений

https://racurs.ua/n189890-nacbank-otmenil-vse-ogranicheniya-na-prodaju-nalichnoy-valuty-sut-izmeneniy.html

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Українські банки з 1 грудня можуть продавати готівкову валюту населенню без обмежень.

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Нацбанк скасовує всі обмеження на продаж готівкової валюти населенню. Це дозволить мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами, що згодом підвищить стійкість валютного ринку, вважають у регуляторі.

Ми ретельно зважуємо баланс ризиків та користі, додатного внеску в посилення обороноздатності країни, відновлення економіки та збереження макрофінансової стабільності, вивчаємо нагальні потреби громадян. Коли бачимо простір для рішень — ми ухвалюємо їх, дотримуючись нашої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, — написав з цього приводу голова правління НБУ Андрій Пишний.

Пом’якшення, а також інші уточнюючі зміни унесені постановою правління НБУ від 30 листопада 2023 року № 155 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Вона стала чинною з 1 грудня 2023 року.

Основні положення цієї постанови такі: