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Українці продовжують вкладатися у валюту
Українці продовжують вкладатися у валютуhttps://racurs.ua/ua/n191117-ukrayinci-prodovjuut-vkladatysya-u-valutu.htmlРакурс
Нацбанк продав 789,5 млн доларів на міжбанківському валютному ринку у перший тиждень 2024 року.
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За даними НБУ, протягом цього ж періоду (1−5 січня) куплено було лише 0,2 млн доларів.
Попит на валюту зріс наприкінці 2023 року і продовжує зберігатися, але за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, це сезонне явище, а гривня наразі є міцнішою, ніж у IV кварталі 2022 року.
Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила 1,026 млрд дол. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила 1,523 млрд дол.
Утім, міжнародні резерви України зросли вперше з вересня до 40,507 млрд дол. Такі дані на початок року опублікували на сайті Нацбанку.
«Ракурс» повідомляв, що наприкінці 2023 року гривня послабилася. Через рекордні видатки бюджету в грудні збільшився попит на валюту. Крім того, традиційно наприкінці року населення скуповувало валюту.
Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов’язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги. Бойові дії в Україні не припиняються й це зумовлює потребу у фінансуванні.
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