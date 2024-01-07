Британия выводит десантные корабли в резерв из-за нехватки экипажа

https://racurs.ua/n191119-britaniya-vyvodit-desantnye-korabli-v-rezerv-iz-za-nehvatki-ekipaja.html

Ракурс

Королівський Флот Сполученого Королівства виводить у резерв десантні кораблі типу Альбіон через відсутність екіпажу.

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Про це повідомляє видання The Times.

Через великі кадрові проблеми, Королівський флот прийняв рішення вивести у резерв два десантні кораблі типу Альбіон.

Таке рішення було прийняте після спроб укомплектувати один з десантних кораблів екіпажем у повному складі для розгортання у Червоному морі, на фоні посиленні присутності для захисту цивільного судноплавства, пише Мілітарний.

Після завершення звірення списків, Королівський флот повідомив, що загальної кількості спеціалістів та матросів недостатня для повного комплектування хоч одного десантного корабля типу Альбіон.

Через це, було прийняте рішення вивести кораблі у резерв, до моменту набору достатньої кількості членів екіпажу.

Така ж проблема спіткає з інші надводні кораблі, які перебувають на довготривалому ремонті, і за цей час кількість членів екіпажу зменшується через завершення контракту та зміни спеціальності.

Крім флоту, проблема недобору персоналу існує в сухопутних та повітряних силах, що ставить під сумнів боєздатність більшості підрозділів.

З 32 піхотних батальйонів британської армії сьогодні у повному складі перебуває тільки три. Те ж саме, стосується і повітряних сил де критично недостатня кількість молодих пілотів зацікавлених у службі понад 10 років. Німеччина розглядає можливість повернення строкової військової служби.