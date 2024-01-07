«вагнеровцам» в рф начали выдавать удостоверения «ветеранов боевых действий»

Боевиков «Вагнера» приравняли к кадровым военным рф, фото: Gazeta.ru

https://racurs.ua/n191131-vagnerovciyam-v-rf-nachali-vydavat-udostovereniya-veteranov-boevyh-deystviy.html

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У прикордонних з Україною областях рф військкомати роздали перші посвідчення ветеранів бойових дій бойовикам ПВК «Вагнер».

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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У даному формуванні, що юридично перебуває поза законом у рф, проходили службу тисячі ув’язнених, яких вербували у пенітенціарних закладах по всій рф. В тому числі й за тяжкі злочини, зґвалтування, завдання тяжких тілесних ушкоджень, вбивство і т. п., — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що посвідчення «ветерана» надає «вагнерівцям»:

право на отримання різних соціальних пільг і виплат від держави;

підтвердження відповідного статусу.

Видавати їх «вагнерівцям» почали після прямої лінії путіна, який заявив про необхідність врегулювати діяльність ПВК «вагнера» і «поновити в правах» членів цього незаконного збройного формування, — зазначають у ЦНС.

Після невдалого заколоту євгєнія прігожина влітку 2023 року учасників «вагнера» розподілили у підрозділи «шторм z» зс рф. Також невелику кількість з них через білорусь, було відправлено в Африку, де рф підтримує низку локальних диктаторських режимів.