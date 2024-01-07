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Боевиков «Вагнера» приравняли к кадровым военным рф, фото: Gazeta.ru
«вагнеровцам» в рф начали выдавать удостоверения «ветеранов боевых действий»https://racurs.ua/n191131-vagnerovciyam-v-rf-nachali-vydavat-udostovereniya-veteranov-boevyh-deystviy.htmlРакурс
У прикордонних з Україною областях рф військкомати роздали перші посвідчення ветеранів бойових дій бойовикам ПВК «Вагнер».
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Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У даному формуванні, що юридично перебуває поза законом у рф, проходили службу тисячі ув’язнених, яких вербували у пенітенціарних закладах по всій рф. В тому числі й за тяжкі злочини, зґвалтування, завдання тяжких тілесних ушкоджень, вбивство і т. п., — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що посвідчення «ветерана» надає «вагнерівцям»:
- право на отримання різних соціальних пільг і виплат від держави;
- підтвердження відповідного статусу.
Видавати їх «вагнерівцям» почали після прямої лінії путіна, який заявив про необхідність врегулювати діяльність ПВК «вагнера» і «поновити в правах» членів цього незаконного збройного формування, — зазначають у ЦНС.
Після невдалого заколоту євгєнія прігожина влітку 2023 року учасників «вагнера» розподілили у підрозділи «шторм z» зс рф. Також невелику кількість з них через білорусь, було відправлено в Африку, де рф підтримує низку локальних диктаторських режимів.
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