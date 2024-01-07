Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Волчанска, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли частный сектор Волчанска на Харьковщине (ФОТО)

7 янв 2024, 18:36
999

Російські загарбники сьогодні, 7 січня, вдень здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку:

  • горів житловий будинок, гараж та автомобіль;
  • загальна площа пожежі склала близько 100 кв. м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Вовчанська, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров