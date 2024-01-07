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Російські загарбники сьогодні, 7 січня, вдень здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку:
- горів житловий будинок, гараж та автомобіль;
- загальна площа пожежі склала близько 100 кв. м.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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