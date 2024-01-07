Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетно-авиационного удара по Сумщине, фото: Сумская ОВА

Рашисты ударили ракетой и «шахедами» по городу на Сумщине (ФОТО)

7 янв 2024, 16:28
999

Російські загарбники сьогодні, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу «Шахед», — вказано в повідомленні. — Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинка. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається необхідна допомога.

Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського ракетно-авіаційного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров