Последствия российского ракетно-авиационного удара по Сумщине, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n191126-rashisty-udarili-raketoy-i-shahedami-po-gorodu-na-sumschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу «Шахед», — вказано в повідомленні. — Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинка. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається необхідна допомога.