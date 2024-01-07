Общежитие в Днепре пострадало в результате российской атаки вечером 6 января, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n191124-posledstviya-udara-shahedami-po-obschejitiu-v-dnepre-pokazala-ova-foto.html

Ракурс

Дніпропетровська ОВА у своєму Telegram-каналі сьогодні, 7 січня, опублікувала фото, котрі показують наслідки нещодавньої російської атаки «шахедами», яка пошкодила дніпровський гуртожиток.

.

У постраждалому гуртожитку, якому дісталося найбільше під час здійсненої рашистами вчора, 6 грудня, ввечері атаки «шахедами», мешкають понад два десятки родин.

Холодний вітер гуляє по коридорах і квартирах, бо немає жодної вцілілої шибки. Підлога всіяна битим склом. Потрощені меблі. Люди, які мішками виносять уламки зі своїх осель. Лагодять, що можуть, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що на місці продовжує працювати мобільний пункт прийому звернень. Там поліцейські вже обробили майже півсотні заяв про пошкоджене майно.

У родини пані Валерії побите житло і автівка. Врятувало те, що разом з чоловіком і сином-підлітком були в підвалі, — вказано в повідомленні. — У хлопця 24 лютого день народження. Він добре пам’ятає, як два роки тому зустрічав свої 14 під канонаду ракетних вибухів.