Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и грибы на закрытых вечеринках по всему миру - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/n191123-mask-upotreblyal-lsd-kokain-ekstazi-i-griby-na-zakrytyh-vecherinkah-po-vsemu-miru-the-wall.html

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Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та гриби на закритих вечірках по всьому світу.

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Про це пише видання The Wall Street Journal. Журналісти з’ясували, з 2018 до 2021 року Маск відвідав кілька закритих вечірок, учасники яких здають телефони та підписують договори про нерозголошення.

Рада директорів Tesla та SpaceX побоюється, що це зашкодить репутації його компаній.