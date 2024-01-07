Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та гриби на закритих вечірках по всьому світу - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n191123-mask-vjyvav-lsd-kokayin-ekstazi-ta-gryby-na-zakrytyh-vechirkah-po-vsomu-svitu-the-wall-street.html

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Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та гриби на закритих вечірках по всьому світу.

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Про це пише видання The Wall Street Journal. Журналісти з’ясували, з 2018 до 2021 року Маск відвідав кілька закритих вечірок, учасники яких здають телефони та підписують договори про нерозголошення.

Рада директорів Tesla та SpaceX побоюється, що це зашкодить репутації його компаній.