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Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та гриби на закритих вечірках по всьому світу - The Wall Street Journal

Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та гриби на закритих вечірках по всьому світу — The Wall Street Journal

7 січ 2024, 14:59
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Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та гриби на закритих вечірках по всьому світу.


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Про це пише видання The Wall Street Journal. Журналісти з’ясували, з 2018 до 2021 року Маск відвідав кілька закритих вечірок, учасники яких здають телефони та підписують договори про нерозголошення.

Рада директорів Tesla та SpaceX побоюється, що це зашкодить репутації його компаній.

Минулого тижня Ілон Маск вкотре похвалив росію у соцмережах. Цього разу висміюючи Наполеона.

Мільярдер прокоментував зневажливий пост про війну Наполеона Бонапарта проти російської імперії у 1812 році, яка обернулася поразкою французької армії.

Просто не вторгайтеся в росію. Це ніколи не було гарною ідеєю, — написав Маск під мемом про Наполеона.

Джерело: Ракурс


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