Байден протягом кількох днів не знав про проблеми зі здоров’ям глави Пентагону Остіна

Першого січня міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували через ускладнення після планової операції. Джо Байден не знав про це протягом кількох днів.

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Пентагон оголосив про госпіталізацію Остіна 5 січня, а наступного дня міністр оборони опублікував свою першу заяву щодо цього, пише CNN.

Ллойд Остін не надав жодних подробиць про те, чому він потрапив до лікарні. За словами міністра, йому вже краще й він очікує на повернення до Пентагону.

Наразі Остін залишається у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, однак вже відновив виконання своїх повноцінних обов’язків. Сам він повідомив, що одужує після планової медичної процедури, але не уточнив її подробиць.

Небажання міністра публічно оголосити про свою госпіталізацію викликало невдоволення як у владних колах, так і в американському суспільстві, оскільки суперечить загальноприйнятій процедурі у таких випадках: про погіршення стану здоров’я президента та інших високопоставлених чиновників держави повідомляється негайно.

Я визнаю, що міг вчинити краще, забезпечивши належне інформування громадськості. Я зобов’язуюся робити це у майбутньому. Однак важливо сказати: це була моя особиста медична процедура, і я беру на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розкриття інформації про неї, — сказав Остін напередодні.

Представники Білого дому також відмовилися повідомити, коли їм стало відомо про стан Остіна, заявивши, що не обговорюють внутрішні комунікації.