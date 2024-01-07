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Ракурс
Россияне запустили "шахеды" по семи областям Украины - где сбивали дроны

Россияне запустили «шахеды» по семи областям Украины — где сбивали дроны

7 янв 2024, 08:24
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Вночі сили української ППО знищили 21 із 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.


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Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Російські загарбники запустили «шахеди» з району Приморсько-Ахтарськ — рф. Крім того, росіяни атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару — південь та схід.

Один із «шахедів» учора ввечері влучив у рекреаційну зону на Миколаївщині. На одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Без постраждалих, повідомляють Сили оборони півдня.

Атакою ворожих БПЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі в Дніпрі. Пожежники врятували чотирьох дорослих та дві дитини. Загиблих немає, кажуть в ДСНС. Пошкоджені освітній заклад, гуртожиток та багатоповерхівки.

Источник: Ракурс


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