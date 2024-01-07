Росіяни запустили "шахеди" по семи областях України - де збивали дрони

https://racurs.ua/ua/n191106-rosiyany-zapustyly-shahedy-po-semy-oblastyah-ukrayiny-de-zbyvaly-drony.html

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Вночі сили української ППО знищили 21 із 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

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Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Російські загарбники запустили «шахеди» з району Приморсько-Ахтарськ — рф. Крім того, росіяни атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару — південь та схід.

Один із «шахедів» учора ввечері влучив у рекреаційну зону на Миколаївщині. На одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Без постраждалих, повідомляють Сили оборони півдня.

Атакою ворожих БПЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі в Дніпрі. Пожежники врятували чотирьох дорослих та дві дитини. Загиблих немає, кажуть в ДСНС. Пошкоджені освітній заклад, гуртожиток та багатоповерхівки.