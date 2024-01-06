Воздушные силы прокомментировали возможное опоздание с поставкой истребителей F-16 из Дании

https://racurs.ua/n191105-vozdushnye-sily-prokommentirovali-vozmojnoe-opozdanie-s-postavkoy-istrebiteley-f-16-iz-danii.html

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У Повітряних силах України прокоментували інформацію про ймовірне запізнення з постачанням винищувачів F-16 з Данії.

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На сайті міністерства оборони Данії жодної заяви про затримку передачі F-16, — сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини» спікер ПС Юрій Ігнат 6 січня.

Він вважає, що статті данських медіа з посиланням на чиновника Міноборони не є доказом того, що літаки нібито запізняться.

Berlingske сьогодні написало, що поставка перших данських F-16 до України затримується на півроку.

У коментарі виданню міністерство оборони Данії зазначає, що ще не виконано низку умов, щоб Україна могла використовувати передані літаки.

Завжди говорилось про наявність необхідних передумов. За нинішнього графіка передачу очікують у другому кварталі 2024 року <…> Йдеться, серед іншого, про завершення підготовки українського персоналу, який керуватиме літаком після передачі, а графік навчання залежить від кількох факторів, таких як матеріальні та погодні умови, — зазначають у Міноборони.

В повідомленні міністерства зазначається, що міжнародна коаліція ВПС продовжує працювати над забезпеченням створення необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури в Україні.