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Ракурс
FPV завис над головой - в сети опубликовали видео уничтожение оккупанта дроном

FPV завис над головой — в сети опубликовали видео уничтожение оккупанта дроном

6 янв 2024, 21:27
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У мережі опублікували відео ліквідації


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Російський військовослужбовець сів біля тіла ліквідованого товариша по службі та розмовляє з ним. Поруч з окупантом завис український FPV-дрон, але той не помітив.

На відео видно, як дрон влучає в росіянина і той гине.

Шок, контузія, повне вигоряння та наступна апатія, дія препаратів: причин такої поведінки може бути чимало. Хай там як, результат для «визволителів» завжди один — чорний пакет та квиток додому у товарному вагоні, — так журналіст прокоментував відео знищення окупанта.

Источник: Ракурс


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