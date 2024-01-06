FPV завис над головой - в сети опубликовали видео уничтожение оккупанта дроном

https://racurs.ua/n191104-fpv-zavis-nad-golovoy-v-seti-opublikovali-video-unichtojenie-okkupanta-dronom.html

Ракурс

У мережі опублікували відео ліквідації

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Російський військовослужбовець сів біля тіла ліквідованого товариша по службі та розмовляє з ним. Поруч з окупантом завис український FPV-дрон, але той не помітив.

На відео видно, як дрон влучає в росіянина і той гине.