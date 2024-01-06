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FPV завис над головой - в сети опубликовали видео уничтожение оккупанта дроном
FPV завис над головой — в сети опубликовали видео уничтожение оккупанта дрономhttps://racurs.ua/n191104-fpv-zavis-nad-golovoy-v-seti-opublikovali-video-unichtojenie-okkupanta-dronom.htmlРакурс
У мережі опублікували відео ліквідації
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Російський військовослужбовець сів біля тіла ліквідованого товариша по службі та розмовляє з ним. Поруч з окупантом завис український FPV-дрон, але той не помітив.
На відео видно, як дрон влучає в росіянина і той гине.
Шок, контузія, повне вигоряння та наступна апатія, дія препаратів: причин такої поведінки може бути чимало. Хай там як, результат для «визволителів» завжди один — чорний пакет та квиток додому у товарному вагоні, — так журналіст прокоментував відео знищення окупанта.
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