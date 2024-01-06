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Военная разведка показала удар по российским ЗРК "Панцирь" на территории рф
Военная разведка показала удар по российским ЗРК «Панцирь» на территории россии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191103-voennaya-razvedka-pokazala-udar-po-rossiyskim-zrk-pancir-na-territorii-rossii-video.htmlРакурс
Оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородщини.
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Соцмережі ГУР Міноборони 6 січня оприлюднили відео удару по російських ЗРК «Панцир».
Внаслідок вогневого ураження дві російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир С1» виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10−15 млн дол.
В ГУР не повідомили, якою саме зброєю уразили російські ЗРГК, але зазначили, що у цьому посприяла платформа United24.
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