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Ракурс
Воєнна розвідка показала удар по російських ЗРК "Панцир" на території рф

Воєнна розвідка показала удар по російських ЗРК «Панцир» на території рф (ВІДЕО)

6 січ 2024, 20:52
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Оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородщини.


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Соцмережі ГУР Міноборони 6 січня оприлюднили відео удару по російських ЗРК «Панцир».

Внаслідок вогневого ураження дві російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир С1» виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10−15 млн дол.

В ГУР не повідомили, якою саме зброєю уразили російські ЗРГК, але зазначили, що у цьому посприяла платформа United24.

Джерело: Ракурс


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