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Воєнна розвідка показала удар по російських ЗРК "Панцир" на території рф
Воєнна розвідка показала удар по російських ЗРК «Панцир» на території рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191103-voienna-rozvidka-pokazala-udar-po-rosiyskyh-zrk-pancyr-na-terytoriyi-rf-video.htmlРакурс
Оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородщини.
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Соцмережі ГУР Міноборони 6 січня оприлюднили відео удару по російських ЗРК «Панцир».
Внаслідок вогневого ураження дві російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир С1» виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10−15 млн дол.
В ГУР не повідомили, якою саме зброєю уразили російські ЗРГК, але зазначили, що у цьому посприяла платформа United24.
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