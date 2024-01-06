Постачальниця "яєць по 17 грн" скупила готелі в Хорватії на 10 млн євро

https://racurs.ua/ua/n191102-postachalnycya-yaiec-po-17-grn-skupyla-goteli-v-horvatiyi-na-10-mln-ievro.html

Ракурс

Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

.

Жінка особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (8,16 млрд грн у 2020−2023 роках).

Восени 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній «Zen Adria d.o.o.», «Pigment d.o.o.», «Mimoza d.o.o.». У 2016 році вона також заснувала фірму «Nazarii d.o.o.».

Як з’ясували журналісти NV, ці фірми володіють у курортному місті Спліт:

бутік-готелем Mirari;

готелем Ora категорії 4 зірки;

бутік-готелем Luxe категорії 4 зірки;

готелем Posh категорії 5 зірок.

Ця нерухомість коштує понад 10 млн євро.

До складу «білоцерківської групи» входить й ТОВ «Актив компані», діяльності якої присвячено розслідування ZN.UA. Викладені у ньому факти зрештою призвели до відставки міністра оборони Резнікова, а топпосадовцями Міноборони з його команди зараз займаються антикорупційні та правоохоронні органи.

Зараз власником цієї фірми є Олександр Дмитревич — бізнес-партнер онука Глиняної Назара Березюка.

У 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері на поставку консервів.

Тоді Глиняна не потрапила у вирок, а Березюк відбувся незначним умовним терміном.