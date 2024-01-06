Ракурсhttps://racurs.ua/
Поставщик "яиц по 17 грн" скупила отели в Хорватии на 10 млн евро
Поставщик «яиц по 17 грн» скупила отели в Хорватии на 10 млн евроhttps://racurs.ua/n191102-postavschik-yaic-po-17-grn-skupila-oteli-v-horvatii-na-10-mln-evro.htmlРакурс
Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.
.
Жінка особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (8,16 млрд грн у 2020−2023 роках).
Восени 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній «Zen Adria d.o.o.», «Pigment d.o.o.», «Mimoza d.o.o.». У 2016 році вона також заснувала фірму «Nazarii d.o.o.».
Як з’ясували журналісти NV, ці фірми володіють у курортному місті Спліт:
- бутік-готелем Mirari;
- готелем Ora категорії 4 зірки;
- бутік-готелем Luxe категорії 4 зірки;
- готелем Posh категорії 5 зірок.
Ця нерухомість коштує понад 10 млн євро.
До складу «білоцерківської групи» входить й ТОВ «Актив компані», діяльності якої присвячено розслідування ZN.UA. Викладені у ньому факти зрештою призвели до відставки міністра оборони Резнікова, а топпосадовцями Міноборони з його команди зараз займаються антикорупційні та правоохоронні органи.
Зараз власником цієї фірми є Олександр Дмитревич — бізнес-партнер онука Глиняної Назара Березюка.
У 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері на поставку консервів.
Тоді Глиняна не потрапила у вирок, а Березюк відбувся незначним умовним терміном.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...