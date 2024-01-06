Правительство Польши подписал соглашение с фермерами для разблокирования границы с Украиной

Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для разблокирования границы с Украиной

https://racurs.ua/n191101-pravitelstvo-polshi-podpishet-soglashenie-s-fermerami-dlya-razblokirovaniya-granicy-s-ukrainoy.html

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Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україною.

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За даними польського видання Rzeczpospolita, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Публічно асоціація фермерів Польщі «Ошукане село» також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м’ясо птиці.

Спочатку відбулася зустріч між сторонами, а потім воєвода Кубас-Гул на брифінгу повідомила про підписання угоди.

Міністр Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів:

субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих;

збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих;

збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

З 4 січня фермери відновили блокаду пункту пропуску вантажівок Медика--Шегині.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій.