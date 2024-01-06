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Ракурс
Зеленский повысил в званиях главу СБУ и его заместителя

Зеленский повысил в званиях главу СБУ и его заместителя

6 янв 2024, 19:22
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Президент України Володимир Зеленський підвищив у званнях голову СБУ Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада. Малюка — з генерал-лейтенанта до генерал-майора. Покладу — з бригадного генерала до генерал-майора.


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Про це йдеться в указах глави держави, які опубліковано 6 січня 2024 року.

Малюк — український військовик, генерал-майор, голова Служби безпеки України з 7 лютого 2023 року. Він також член Ради національної безпеки і оборони України, входить до складу Ставки Верховного головнокомандувача з 16 серпня 2022 року. Учасник бойових дій, кандидат юридичних наук.

Источник: Ракурс


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