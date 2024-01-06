На Купянском направлении уменьшилось число российских штурмов – глава ОВА

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Ракурс

Упродовж доби ворог атакував на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Відбулось 27 бойових зіткнень.

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На Куп’янському напрямку знизилася кількість російських штурмів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Армія рф наступає на цьому напрямку, але інтенсивність зменшилася

Наразі фіксуємо, що їх наступ трохи сповільнився. Це пов’язано з тим, що наші військові завдають їм великого ураження через що вони повинні відходити й відновлювати свої втрати щодо живої сили й техніки.

Раніше Синєгубов заперечив інформацію британської газети The Telegraph, нібито на 15 січня Росія готує великий наступ у Харківській області.

За словами голови Харківської ОВА, говорити про плани щодо наступу можна було б у тому випадку, якби спостерігалася концентрація ворожих підрозділів на конкретному напрямку.

«Наразі такої концентрації немає. Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку — немає", — зазначив Синєгубов.

Водночас він зауважив, що «ця ситуація може змінитися щохвилини». Тим паче, що Росія не відмовилася від планів знову окупувати звільнені території Харківщини та сам Харків.

У матеріалі від 4 січня «Україна готується до нового наступу Росії під Харковом» The Telegraph із посиланням на «близьке до ЗСУ джерело» написала, що РФ може розпочати великий наземний наступ на Харківщині 15 січня.

Журналісти назвали одним із приводів для таких припущень посилення атак на Харків останніми днями.

«Джерело в ЗСУ» нібито сказало їм, що цілеспрямовані ракетні атаки «як на цивільні будівлі, так і на військові позиції, розглядаються як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні».

«Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше нарощування повітряних атак цими вихідними, щоб був збіг із Різдвом, яке в Росії святкують 7 січня», — ідеться в статті.

Ситуація на фронті

Як розповіли у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ 6 січня, на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та південніше Новодарівки, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та П’ятихатки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Олександрівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безрезультатних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, складу боєприпасів, артилерійському засобу, РЛС ППО та по ЗРК «Тор» противника.

Раніше повідомлялося, що росіяни можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області протягом найближчих тижнів, оскільки мають на цьому напрямку менш деградоване угруповання, ніж в інших районах на сході України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни 5 січня.