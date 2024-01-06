Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для розблокування кордону

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україною

6 січ 2024, 19:43
999

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україною.


.

За даними польського видання Rzeczpospolita, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Публічно асоціація фермерів Польщі «Ошукане село» також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м’ясо птиці.

Спочатку відбулася зустріч між сторонами, а потім воєвода Кубас-Гул на брифінгу повідомила про підписання угоди.

Міністр Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів:

  • субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих;
  • збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих;
  • збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

З 4 січня фермери відновили блокаду пункту пропуску вантажівок Медика--Шегині.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів