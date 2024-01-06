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Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для розблокування кордону
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n191101-uryad-polschi-pidpyshe-ugodu-z-fermeramy-dlya-rozblokuvannya-kordonu-z-ukrayinou.htmlРакурс
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україною.
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За даними польського видання Rzeczpospolita, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.
Публічно асоціація фермерів Польщі «Ошукане село» також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м’ясо птиці.
Спочатку відбулася зустріч між сторонами, а потім воєвода Кубас-Гул на брифінгу повідомила про підписання угоди.
Міністр Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів:
- субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих;
- збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих;
- збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.
З 4 січня фермери відновили блокаду пункту пропуску вантажівок Медика--Шегині.
Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій.
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