Ракурсhttps://racurs.ua/
FPV завис над головою - у мережі опублікували відео знищення окупанта дроном
FPV завис над головою — у мережі опублікували відео знищення окупанта дрономhttps://racurs.ua/ua/n191104-fpv-zavys-nad-golovou-u-mereji-opublikuvaly-video-znyschennya-okupanta-dronom.htmlРакурс
У мережі опублікували відео ліквідації
.
Російський військовослужбовець сів біля тіла ліквідованого товариша по службі та розмовляє з ним. Поруч з окупантом завис український FPV-дрон, але той не помітив.
На відео видно, як дрон влучає в росіянина і той гине.
Шок, контузія, повне вигоряння та наступна апатія, дія препаратів: причин такої поведінки може бути чимало. Хай там як, результат для «визволителів» завжди один — чорний пакет та квиток додому у товарному вагоні, — так журналіст прокоментував відео знищення окупанта.
Загрузка...