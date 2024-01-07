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Ракурс
Наслідки російського ракетно-авіаційного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили ракетою та «шахедами» по місту на Сумщині (ФОТО)

7 січ 2024, 16:28
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Російські загарбники сьогодні, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу «Шахед», — вказано в повідомленні. — Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинка. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається необхідна допомога.

Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського ракетно-авіаційного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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