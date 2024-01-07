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Наслідки російського ракетно-авіаційного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА
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Російські загарбники сьогодні, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу «Шахед», — вказано в повідомленні. — Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинка. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зазначається, що на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається необхідна допомога.
Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують в ОВА.
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