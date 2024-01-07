Кількість розміщених агресором росгвардійців на ТОТ назвали у ЦНС

Рашисти активно використовують росгвардійців на ТОТ, фото: URA.ru

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Росгвардія є другим після зс рф за важливістю компонентом окупаційних військ рф. Члени цього формування виконують роль тилових загонів для придушення громадянського спротиву — в їх обов’язки входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху.

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На тимчасово окупованих територіях України станом на січень 2024 року рф зосередила близько 35 тис. росгвардійців. Про це сьогодні, 7 січня, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані, отримані від українського підпілля.

Зазначається, що сили росгвардії на ТОТ складаються з:

половина з них є регулярними формуваннями, що за структурою розподілені у бригаду, п’ять батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи;

решта це понад 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території рф. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників омон та собр.

На озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією. Адже саме так діяли їх «дєди» в лавах нквд, коли радянські війська окупували Захід України та країни Балтії після 1945 року, — наголошують у ЦНС.

За інформацією ЦНС, ці підрозділи також залучалися для охорони «виборчих дільниць» на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.

На ряду з тим, що загалом ці підрозділи на території самої рф відповідають за збереження правлячого режиму путіна та його оточення можна стверджувати, що путінська росгвардія є російським аналогом гестапо часів третього рейху, — наголошують у ЦНС.

Однозначно саме співробітники росгвардії здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до «виборів» президента рф, які заплановані на березень 2024 року, — додають у ЦНС.

Окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії також:

активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах;

відіграють роль проєкції сили, постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні.