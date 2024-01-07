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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Операторы ССО уничтожили группу рашистов на подступах к Авдеевке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191129-operatory-sso-unichtojili-gruppu-rashistov-na-podstupah-k-avdeevke-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою дронів виявили та знищили мінометним вогнем групу рашистів на підступах до Авдіївки.
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Відповідне відео сьогодні, 7 січня. Опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.
Переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців виявили оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження.
За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, — розповів оператор «Флай». — Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено.
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