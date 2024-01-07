Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Оператори ССО знищили групу рашистів на підступах до Авдіївки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191129-operatory-sso-znyschyly-grupu-rashystiv-na-pidstupah-do-avdiyivky-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою дронів виявили та знищили мінометним вогнем групу рашистів на підступах до Авдіївки.
.
Відповідне відео сьогодні, 7 січня. Опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.
Переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців виявили оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження.
За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, — розповів оператор «Флай». — Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено.
Загрузка...