Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Оператори ССО знищили групу рашистів на підступах до Авдіївки (ВІДЕО)

7 січ 2024, 18:08
999

Захисники України за допомогою дронів виявили та знищили мінометним вогнем групу рашистів на підступах до Авдіївки.


.

Відповідне відео сьогодні, 7 січня. Опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

Переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців виявили оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження.

За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, — розповів оператор «Флай». — Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів