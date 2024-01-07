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Рашисти посилюють терор на ТОТ Херсонщини, фото: BBC
Рашисти посилюють обшуки жителів окупованої Херсонщини — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n191128-rashysty-posyluut-obshuky-jyteliv-okupovanoyi-hersonschyny-cns.htmlРакурс
Кремль відрядив туди партію співробітників фсб на тимчасово окуповані території півдня Херсонщини — регіону, який є ключовим для забезпечення логістики Кримського півострова.
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Про це сьогодні. 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, метою цього кроку з боку окупантів є:
- посилення проведення обшуків будинків місцевих мешканців. Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, в першу чергу тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та завдання так званої «сво»:
- окупанти намагатимуться примушувати громадян України оформлювати ворожі паспорти;
- також співробітники фсб забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, що залучені до організації та проведення «виборчого процесу» на ТОТ.
Дані заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об'єктах у ворожому тилу. У зв’язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на даному напрямку, — наголошують у ЦНС.
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