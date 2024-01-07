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Ракурс
Рашисти посилюють терор на ТОТ Херсонщини, фото: BBC

Рашисти посилюють обшуки жителів окупованої Херсонщини — ЦНС

7 січ 2024, 17:51
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Кремль відрядив туди партію співробітників фсб на тимчасово окуповані території півдня Херсонщини — регіону, який є ключовим для забезпечення логістики Кримського півострова.


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Про це сьогодні. 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, метою цього кроку з боку окупантів є:

  • посилення проведення обшуків будинків місцевих мешканців. Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, в першу чергу тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та завдання так званої «сво»:
  • окупанти намагатимуться примушувати громадян України оформлювати ворожі паспорти;
  • також співробітники фсб забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, що залучені до організації та проведення «виборчого процесу» на ТОТ.

Дані заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об'єктах у ворожому тилу. У зв’язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на даному напрямку, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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