Рашисты усиливают террор на ТОТ Херсонщины, фото: BBC

https://racurs.ua/n191128-rashisty-usilivaut-obyski-jiteley-okkupirovannoy-hersonschiny-cns.html

Ракурс

Кремль відрядив туди партію співробітників фсб на тимчасово окуповані території півдня Херсонщини — регіону, який є ключовим для забезпечення логістики Кримського півострова.

.

Про це сьогодні. 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, метою цього кроку з боку окупантів є:

посилення проведення обшуків будинків місцевих мешканців. Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, в першу чергу тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та завдання так званої «сво»:

окупанти намагатимуться примушувати громадян України оформлювати ворожі паспорти;

також співробітники фсб забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, що залучені до організації та проведення «виборчого процесу» на ТОТ.