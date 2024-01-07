Наслідки російського ракетного удару у Покровську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n191127-u-pokrovsku-na-misci-raketnogo-udaru-vyluchyly-tilo-cholovika-foto.html

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У Покровську на Донеччині станом на 15.00 сьогоднішнього дня, 7 січня, на місці зруйнованого російським ракетним ударом будинку рятувальники вилучили тіло чоловіка.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином наразі на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків вилучено тіла двох осіб, врятовано одного чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку трьох осіб, з них двоє дітей.

Наразі рятувальниками розібрали 62 т зруйнованих елементів будинків. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

У селі Рівне Покровського району вилучено тіло дитини 2020 року народження. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку пяти осіб, з них двоє дітей, розібрано 40 т зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

На місці обстрілу залучено відділення БПЛА. Для надання психологічної допомоги постраждалим працює психолог ДСНС.

Зазначається, що всього до проведення рятувальних робіт залучені 76 осіб та 20 одиниць техніки, зокрема кінологічні розрахунки Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес» (12 осіб, дев’ять собак та дві одиниці техніки).

Нагадаємо, вчора, 6 січня, рашисти завдали масованого удару ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. У Покровській громаді загинули шестеро людей, ще восьмеро поранені, пошкоджені 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок. У Рівному Мирноградської громади шестеро загиблих і двоє поранених, пошкоджені 80 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівля.