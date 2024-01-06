11 вбитих росіянами наших людей, у тому числі 5 дітей у Покровську

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Ракурс

Внаслідок атаки рф 6 січня по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, серед них п’ятеро дітей, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

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За його даними, армія рф завдала удару ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

За попередньою інформацією, росіяни поранили вісьмох людей.

Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю, — написав Філашкін у Фейсбук.

Загиблий і поранений — такі уточнені дані щодо авіаударів по Північному Торецької громади 6 січня.