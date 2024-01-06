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11 вбитих росіянами наших людей, у тому числі 5 дітей у Покровську
11 вбитих росіянами українців у Покровську, серед них п’ятеро дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191098-11-vbytyh-rosiyanamy-ukrayinciv-u-pokrovsku-sered-nyh-p-yatero-ditey-foto.htmlРакурс
Внаслідок атаки рф 6 січня по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, серед них п’ятеро дітей, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.
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За його даними, армія рф завдала удару ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
За попередньою інформацією, росіяни поранили вісьмох людей.
Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю, — написав Філашкін у Фейсбук.
Загиблий і поранений — такі уточнені дані щодо авіаударів по Північному Торецької громади 6 січня.
Уранці росіяни скинули на селище дві авіабомби — поцілили у дві багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню. Три будинки зазнали часткового руйнування.
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