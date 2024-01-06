У Німеччині зростає політичний тиск на Шольца з вимогою передати Taurus Україні

https://racurs.ua/ua/n191097-u-nimechchyni-zrostaie-politychnyy-tysk-na-sholca-z-vymogou-peredaty-taurus-ukrayini.html

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Політики з партій-партнерів по коаліції, «зелених» і вільних демократів (ВДП), а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), наголосили на необхідності Taurus і висунули серйозні звинувачення проти Шольца.

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Найефективніший захист від російських авіаударів — це обстріл цілей на російській території і на окупованих територіях на сході України, звідки росія завдає своїх ударів, — заявила прессекретарка «зелених» у Бундестазі з питань оборони Сара Нанні.

Вона зазначила, що поки що Україна не має у своєму розпорядженні необхідного для цього обладнання, не в останню чергу через те, що Берлін не постачає крилаті ракети Taurus.

Це небажання виходить здебільшого від федерального канцлера і не є загальною позицією німецького уряду, — сказала Нанні.

Що вміють ракети Taurus і чому вагається німецький уряд