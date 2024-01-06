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В Германии растет политическое давление на Шольца с требованием передать Taurus Украине
В Германии растет политическое давление на Шольца с требованием передать Taurus Украинеhttps://racurs.ua/n191097-v-germanii-rastet-politicheskoe-davlenie-na-sholca-s-trebovaniem-peredat-taurus-ukraine.htmlРакурс
Політики з партій-партнерів по коаліції, «зелених» і вільних демократів (ВДП), а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), наголосили на необхідності Taurus і висунули серйозні звинувачення проти Шольца.
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Найефективніший захист від російських авіаударів — це обстріл цілей на російській території і на окупованих територіях на сході України, звідки росія завдає своїх ударів, — заявила прессекретарка «зелених» у Бундестазі з питань оборони Сара Нанні.
Вона зазначила, що поки що Україна не має у своєму розпорядженні необхідного для цього обладнання, не в останню чергу через те, що Берлін не постачає крилаті ракети Taurus.
Це небажання виходить здебільшого від федерального канцлера і не є загальною позицією німецького уряду, — сказала Нанні.
Що вміють ракети Taurus і чому вагається німецький уряд
Ракети Taurus спроможні розпізнати різні типи матеріалу, тому є особливо ефективними для багатошарових або прихованих цілей, як то мости, кажуть експерти. Європа повинна підготуватися, щоб взяти на себе більшу частину допомоги Україні, особливо якщо США загрузнуть у внутрішньополітичній боротьбі у зв’язку з виборами, вважають європейські політики та оглядачі.
Депутат німецького Бундестагу Норберт Рьотґен, голова парламентського комітету зі закордонних справ, вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц пояснив, чому він відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus.
Депутат від опозиційної коаліції партій ХДС/ХСС (Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) каже, що, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, існує ризик повної зміни американської зовнішньої політики.
Пояснюючи, чому Берлін коливається, часопис Politico у своїй публікації наприкінці минулого року звернув увагу на те, що, на відміну від британських чи французьких ракет, які відправили до Києва відповідні уряди, німецькі ракети ефективніші проти таких цілей, як, наприклад, Керченський міст, який збудували росіяни після захоплення Криму.
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