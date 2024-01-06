Законопроект про мобілізацію можуть повернути в уряд на доопрацювання

https://racurs.ua/ua/n191096-zakonoproekt-pro-mobilizaciu-mojut-povernuty-v-uryad-na-doopracuvannya.html

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У комітеті Верховної Ради з нацбезпеки допускають повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання у Кабмін.

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Наразі комітет закінчив слухання, але для ухвалення рішення потрібно, щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки закінчив слухання щодо законопроекту по мобілізації. Фінальне рішення щодо подальшої долі цього документу комітет планує ухвалити наступного тижня, розповів член комітету Федір Веніславський зі «Слуги народу».

Є дві опції — або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проєкт за основу й далі допрацьовувати його в Раді, що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету, — зазначив Веніславський у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо: