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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Вовчанська, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли приватний сектор Вовчанська на Харківщині (ФОТО)

7 січ 2024, 18:36
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Російські загарбники сьогодні, 7 січня, вдень здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку:

  • горів житловий будинок, гараж та автомобіль;
  • загальна площа пожежі склала близько 100 кв. м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Вовчанська, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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