Экс-замминистра обороны разоблачили на масштабной коррупционной схеме. Фото: ДБР

https://racurs.ua/n191146-eks-zamministra-oborony-razoblachili-na-masshtabnoy-korrupcionnoy-sheme.html

Ракурс

Неякісні бронежилети для Сил оборони України закуповували посадовці Міноборони.

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Колишній заступник міністра оборони України, екс-керівник одного з Департаментів МО та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ отримали підозру в розтраті майже 950 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії. Про це Державне бюро розслідувань 8 січня повідомило у Telegram.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів. Однак експерти встановили, що ці бронежилети не можна було використовувати в армії, бо вони не відповідали стандартам.

Внаслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн грн.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, бо під час війни зловмисник продав понад 20 т з 30 т стратегічного палива.