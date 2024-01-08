Величезні черги утворилися польсько-німецькому кордоні. Фото:

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Масштабні черги виникли на польсько-німецькому кордоні.

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Найбільш критична ситуація склалась на автомагістралі А2 поблизу міста Слубіце в Любуському воєводстві. Там затор становить майже 10 км. Масштабні черги виникли через збільшення трафіку та вибіркові перевірки з боку німецьких прикордонників. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ситуація на кордоні Польщі та Німеччини може погіршитися вже сьогодні, 8 січня. Німецькі фермери анонсували акції протесту на автобанах. Аграрії протестують проти планів німецького уряду поступово скасувати субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо. Фермери планують протягом тижня перекривати тракторами дороги по всій Німеччині.

Як відомо, польські перевізники продовжують фізичне блокування трьох з чотирьох найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні. Через це збитків зазнають не лише експортери, імпортери та перевізники двох країн, але й страждають і взаємини між двома країнами, які ще не встигли відновитися після зернового конфлікту.

Нагадаємо, з 4 січня польські фермери блокували пункт пропуску вантажівок «Медика-Шегині», але уряд Польщі 6 січня підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україною.

Джерело: RMF24