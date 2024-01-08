Польский еврокомиссар угрожает блокировать режим беспошлинной торговли с Украиной

https://racurs.ua/n191157-polskiy-evrokomissar-ugrojaet-blokirovat-rejim-besposhlinnoy-torgovli-s-ukrainoy.html

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Польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що може заблокувати новий регламент Єврокомісії про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

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Про це повідомляє RMF24 FM з посиланням на лист єврокомісара президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу.

За інформацією видання, Войцеховський заблокує регламент, якщо не будуть враховані його пропозиції, зокрема про обмеження на імпорт цукру та м’яса птиці з України, адже «це загрожує дестабілізувати ринок ЄС».

Також єврокомісар повторив свою позицію, що покладає відповідальність за нинішній стан справ на рф, яка блокує постачання української агропродукцію до її традиційних ринків в Азії та Африці. Він просить підтримати український транзит до морських портів ЄС, щоб Україна могла повернутися на ці ринки.

Войцеховський — польський політик і член Європейського парламенту, обраний від Лодзинського воєводства, який представляв Польську народну партію (PSL) (2004−2006), Польську народну партію «Piast» (PSL «Piast») (2006−2010) і наразі Право і справедливість (з 2010).

З 2019 року має портфель єврокомісара з питань сільського господарства.

Наразі польські перевізники продовжують фізичне блокування трьох з чотирьох найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні. Через це збитків зазнають не лише експортери, імпортери та перевізники двох країн, але й страждають і взаємини між двома країнами, які ще не встигли відновитися після зернового конфлікту.

У листопаді-грудні 2023 року, а також з 4 січня польські фермери блокували пункт пропуску вантажівок «Медика-Шегині». Але уряд Польщі 6 січня підписав угоду з фермерами для розблокування кордону з Україною.